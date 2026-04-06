«Сьогодні майже увесь день тривали роботи в Одесі – після нічного удару «шахедів». Більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Знов були влучання по енергетиці й по житлових будинках. На жаль, три людини загинули, і серед них – маленька дитина. Мої співчуття рідним. 18 людей були поранені. Усім надано необхідну допомогу.

Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь хоча б на Великдень – на цей особливий час року. Але для них усі часи однакові, для них немає нічого святого, і якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її – Росія до миру сама переходити не захоче. Тому так важливо не збавляти тиску на агресора, і кожен у світі, хто це розуміє, – розуміє, як наблизити мир.

Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу – виходу з війни. Зараз, звісно, нафтовий ринок та загалом глобальні ринки – у кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану. Нафтові країни тепер – і Росія серед них – можуть заробити більше. І наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують – дякую нашим воїнам за влучність».

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1503-го дня повномасштабної війни.

