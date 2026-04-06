Члени Кабінету Міністрів України провели зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому — спільна: Парламенту та Уряду.

Обговорили з народними депутатами ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання наших зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями.

Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії», – зазначила Юлія Свириденко.

Як повідомляло Інше ТВ, Мінфін об’єднав усі вимоги МВФ в єдиний податковий законопроєкт. Основні положення