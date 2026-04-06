Португальські археологи, що працюють у прибережному районі Серра-да-Арабіда, виявили рідкісну скам’янілість доісторичного тунця. Зважаючи на все, ця риба довжиною майже 3 метри плавала там близько 20 мільйонів років тому.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Ця знахідка вважається рідкісною: скам’янілості великих риб, що плавали в океанах, зустрічаються рідко. Ці водоплавні мешкали на глибині, а їхні кістки були легкими, тому їх останки, як правило, розпадалися, не встигнувши скам’яніти.

Тепер археологи, що спеціалізуються на вивченні древніх океанів, отримали незаперечний доказ того, що великі хижі риби вже два десятки мільйонів років тому плавали у водах Атлантичного океану поблизу сучасної Португалії.

Це відкриття допомагає вченим краще зрозуміти морські екосистеми, що існували в регіоні в епоху міоцену.

Крім наукової цінності, відкриття також пов’язане з довгою історією Португалії, де лов тунця – стародавній промисел. Історичні записи показують, що тунця ловили та переробляли на португальському узбережжі ще за часів Римської імперії. У пізніші століття традиційні пастки для тунця стали поширені західному узбережжі країни, Алгарве, де громади залежали від сезонних міграцій тунця.

Сьогодні тунець залишається важливою частиною португальської кухні та рибальської культури.

