Директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євген Поляков під час апаратної наради сьогодні, 6 квітня, відзвітував про хід демонтажу самовільно встановлених рекламних засобів.

З початку поточного року профільні служби вже виконали 5 наказів про демонтаж. Загалом з вулиць міста зникло 29 незаконних рекламних засобів.

Усі 29 об’єктів, демонтованих у березні, були фасадними конструкціями (банери, вивіски), які псували зовнішній вигляд будівель.

Загальна кількість об’єктів, що підлягають демонтажу, – 308 одиниць. Серед них 14 стаціонарних конструкцій та 293 фасадних рекламних засоби.

