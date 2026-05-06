Після російських атак, які не припиняються, Президент України Володимир Зеленський констатував: російська сторона зірвала режим припинення вогню.

Але з нашими подальшими діями очільник держави визначиться ввечері.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад – Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших – російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії – очевидна відмова від тиші та від збереження життів.

На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок.

Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів.

Я вдячний нашим воїнам за захист українських позицій. Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних «святкувань».

Росія має закінчити свою війну, що триває зараз. Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність Росії рухатись до реального миру.

Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями. Слава Україні!» – йдеться в повідомленні Президента.

