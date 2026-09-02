Сьогодні, 2 вересня 2026 року, ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ» проводитиме земляні роботи з ремонту теплової мережі по вулиці Аркасівській, на ділянці між провулком Образцова та Привокзальною площею.

У зв’язку з виконанням робіт на зазначеній ділянці буде тимчасово звужено проїжджу частину дороги, повідомили зранку на Миколаївській ТЕЦ.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту, бути уважними та дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві тимчасово перекриють частину вулиць через ремонт тепломереж