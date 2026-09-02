У Пермі горить, ймовірно, оборонний завод «Протон-М», який виготовляє ракетні двигуни.

У МНС повідомили про пожежу на «виробничому підприємстві» у селищі Нові Ляди, його площа становить 2,1 тис. кв. м. Інформації про постраждалих не надходило.

Місцеві паблики з посиланням на очевидців пишуть, що йдеться про завод «Протон-Пермські мотори», що знаходиться поряд із селищем, пише Астра.

Протон-ПМ є одним з найбільших підприємств ракетно-космічної промисловості в РФ і СНД, що спеціалізуються на виробництві рідинних ракетних двигунів. Виробляє двигуни для ракети-носія «Протон» та «Ангара». Входить до складу держкорпорації “Роскосмос” та інтегрованої структури НВО “Енергомаш”.