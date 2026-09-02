Нагадаємо, вчора Федоров оголосив про створення технологічної компанії – CEO Palantir Алекс Карп стане її інвестором.

Ця новина активно обговорюється в українському суспільстві і викликає не завжди захват, але й тривогу. Чому? Про це, зокрема, написала членкиня Громадської ради МО, журналістка Тетяна Ніколаєнко.

-Мені геть не подобається новина про Федорова і Карпа.

Спершу міністерство дає дані Палантіру, а потім Карп стає інвестором в компанію екс-міністра.

Пів року тому ми мали чималий скандал між асоціаціями і АОЗ, бо АОЗ поставив умову, щоб його колишні працівники, які переходять в приватні компанії, не мають права вести контракти з агенцією рік.

Це був дуже правильний крок і на засіданні НАЗК я підтримувала агенцію. Крім того, міжнародна практика говорить на користь такої логіки.

Але що нам робити, і як будувати цю доброчесність, коли цілий колишній міністр не бачить нічого поганого в зворотній логіці.

І як ви після цього хочете зупинити продаж сирого відео з поля бою? – ставить вона риторичне питання.