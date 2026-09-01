Колишній міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про створення оборонної технологічної компанії.

“Ми створюємо власну оборонну технологічну компанію. Алекс Карп, CEO Palantir, стане її першим провідним інвестором”, – написав Федоров у соцмережі Х у вівторок.

“Наш амбітний новий проєкт зміцнить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу. Більше деталей незабаром”, – додав він.

У пресслужбі Федорова агентству “Інтерфакс-Україна” деталізували, що Карп оголосив про підтримку проєкту під час зустрічі з Федоровим в офісі Palantir у Вашингтоні 31 серпня.

“Ми працюємо разом уже п’ять років… Ти та твої колеги запускаєте компанію, яка, на мою думку, матиме визначальне значення для світу, перетворюючи ваші знання та розуміння сучасної війни на продукт для країн-союзників. І якщо ми зможемо вам у цьому допомогти, для нас це буде великою честю”, – сказав Карп.

Федоров зазначив, що мета компанії – використати досвід та експертизу, які він здобув під час технологічної трансформації оборонної сфери України, для створення нових технологій із глобальним потенціалом.

“Україна залишатиметься для мене пріоритетом. Під час повномасштабної війни наша команда здобула унікальний досвід роботи з оборонними технологіями в Україні й на власні очі побачила, як технології трансформують сучасну війну. Тепер ми хочемо використати цей досвід для створення технологій, які посилюватимуть Україну, допомагатимуть нашим союзникам і зрештою робитимуть світ безпечнішим”, – сказав Федоров.

Детальнішу інформацію про компанію, її технологічний фокус та інвестиційні плани буде оголошено пізніше, додали у пресслужбі.