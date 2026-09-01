Про це повідомив нардеп від ЄвроСолідарності Олексій Гончаренко, який отримав цю інформацію з ТЦК у відповідь на свій запит.

“Отримав відповідь від Київського міського ТЦК. Федоров забронювався 18.07.2026. Бронь діє до 29.01.2027. Забронювався через чотири дні після того, як звільнили уряд Свириденко.

Одні з найважливіших засад у побудові демократичного та правового суспільства — чесність і справедливість. Саме тому на засідання ТСК і запрошено фонд «Східна Європа». Важливо розуміти, що пан Федоров заброньований не фіктивно, виконує роботу, з’являється на роботі та має всі підтвердження того, що він ДІЙСНО потребує бронювання.

Адже зараз у соцмережах пана Михайла ми бачимо, що він нічого не пише про «Східну Європу», а говорить про плани «своєї команди» та комунікує з пресою за допомогою свого «пресофісу».

Цікаво, чи в кожного співробітника фонду є свій пресофіс? Дізнаємося в п’ятницю”!

Пояснюємо: Гончаренко запросив Федорова на засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. І сподівається, що він прийде.