Глава Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв посилити координацію щодо України для “політичного врегулювання кризи”.

Про це він заявив під час виступу на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку, повідомляє CCTV.

31 серпня вдень за місцевим часом Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з Президентом Росії Володимиром Путіним у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 2026 року.

Сі Цзіньпін зазначив, що у травні цього року Президент Путін успішно здійснив державний візит до Китаю.

-Зі стратегічної та довгострокової точки зору ми домовилися про спрямування двосторонніх відносин на підвищення якості та вищий рівень розвитку, а також досягли консенсусу щодо поглиблення співпраці в різних сферах за нових обставин. Відповідні відомства обох країн активно впроваджують ці домовленості та вже досягли значних результатів. Обмін та співпраця між двома сторонами підтримують енергійний імпульс розвитку. Я вірю, що під нашим стратегічним керівництвом та спільними зусиллями обох сторін фундамент для розвитку китайсько-російських відносин буде міцнішим, темпи – більш рішучими, а перспективи – яскравішими, – сказав він.

Сі Цзіньпін наголосив, що зараз світ переживає прискорені зміни, а невизначеність та непередбачувані фактори в міжнародній обстановці значно зросли. Однак прагнення народів усіх країн до миру, розвитку, співпраці та взаємовигідних результатів не змінилося.

-ШОС виконує важливу місію підтримки регіональної стабільності та сприяння регіональному розвитку. Китай готовий співпрацювати з усіма сторонами, включаючи Росію, щоб спільно обговорити план розвитку організації, допомогти організації поступово та далеко просуватися, а також посилити її роль у керівництві реформою глобального управління та просуванні справедливого та впорядкованого багатополярного світу, – сказав Сі.

Путін заявив, що, зіткнувшись із неспокійною та складною міжнародною ситуацією, Росія та Китай продовжують поглиблювати свою всебічну стратегічну співпрацю, дотримуючись рівності, взаємної довіри та взаємної підтримки.

-Співпраця в різних галузях розвивалася швидкими темпами, а російсько-китайські відносини стали взірцем міждержавних відносин. Росія готова підтримувати обміни на високому рівні з Китаєм, зміцнювати співпрацю в торгівлі, енергетиці, промисловості, транспорті, науці і техніці та інших сферах, посилювати міжособистісні обміни та сприяти новим досягненням у двосторонніх відносинах. Завдяки спільним зусиллям усіх сторін Шанхайська організація співробітництва (ШОС) стала надзвичайно впливовою та ефективною платформою регіонального співробітництва. Росія та Китай повинні постійно зміцнювати єдність та співпрацю в рамках організації та відігравати провідну роль. Росія готова зміцнювати координацію та співпрацю з Китаєм у рамках багатосторонніх механізмів, таких як Організація Об’єднаних Націй, БРІКС та G20, підтримувати Китай у проведенні неформальної зустрічі лідерів АТЕС та спільно захищати мир, стабільність та процвітання у світ, – сказав Путін.

Глави двох держав також обмінялися думками з міжнародних та регіональних питань, що становлять спільний інтерес.

У зустрічі взяли участь Цай Ці, Ван І та інші.