У Миколаєві створили новий стінопис, присвячений українцям, яких сьогодні чекають удома, — військовим і цивільним, які перебувають у російському полоні, а також безвісти зниклим.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

У центрі композиції — молодий Тарас Шевченко з пензлем у руках. На тлі — Аральське море, яке поет побачив і зобразив майже два століття тому. Його роботи сьогодні допомагають зберігати пам’ять про море, значною мірою знищене внаслідок радянської політики.

Важливий символ стінопису — розбиті кайдани, крізь які проростають трава та квіти як образ звільнення, відновлення та життя, яке перемагає неволю.

Ініціаторами проєкту стали головний архітектор міста Євген Поляков та миколаївська художниця Валерія Кучер. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці Агенції розвитку Миколаєва, приватних меценатів, роботи художника Дмитра Волошина та художниці Валерії Кучер.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві створили мурал на честь озеленювача Вадима Сердцева (ФОТО)