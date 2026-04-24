У Корабельному районі Миколаєва на стіні ліцею №40 з’явився мурал, присвячений пам’яті почесного громадянина міста Вадима Сердцева.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Вадим Сердцев понад 20 років займався озелененням Миколаєва і за цей час він висадив понад 20 тисяч дерев і кущів, зробивши вагомий внесок у розвиток міського простору та екології.

Ідея створення муралу виникла за результатами міського опитування «Unbroken.Mykolaiv», у якому понад 750 містян визначали постаті, гідні вшанування у міському просторі. Саме Вадим Сердцев отримав найбільшу підтримку громади.

Мурал створено за ескізом художниці Валерії Кучер. Локацію погоджено з головним архітектором міста.

Проєкт реалізовано за підтримки соціально відповідального бізнесу — без залучення бюджетних коштів.

