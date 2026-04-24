У Запоріжжі викрили схему незаконного збуту незареєстрованих лікарських засобів, зокрема для онкохворих – підозри отримали лікарка та менеджер аптеки

У Запоріжжі викрито схему незаконного збуту незареєстрованих лікарських засобів. За даними слідства, завідувачка відділення лікарні рекомендувала пацієнтам конкретні препарати та скеровувала їх до менеджера аптеки, отримуючи за це винагороду.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури завідувачці відділення однієї з лікарень Запоріжжя та менеджеру аптеки повідомлено про підозру.

Слідство встановило, що лікарка, зокрема під час лікування онкохворих, рекомендувала пацієнтам конкретні медикаменти та радила придбати їх у визначеного продавця. За таку взаємодію вона систематично отримувала неправомірну вигоду.

Менеджер аптеки, у свою чергу, реалізовував незареєстровані в Україні лікарські засоби.

Правоохоронці також перевіряють причетність підприємців із Чернівців. За попередніми даними, вони організували ввезення препаратів з-за кордону поза митним контролем. До транспортування могли бути залучені водії міжнародних рейсів. Надалі медикаменти надсилали поштою до Запоріжжя, де їх отримував менеджер аптеки.

Під час обшуків вилучено документи, техніку, кошти (16 тис. грн і 4,2 тис. доларів США) та понад 90 незареєстрованих препаратів.