Президент Зеленський оцінює зустріч, що відбулася, як дуже продуктивну.

-Дуже продуктивна зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом – цінуємо нашу конструктивну співпрацю. Є стратегічна безпекова домовленість, яку ми активно розвиваємо за трьома ключовими напрямками.

Перший – експорт нашої української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба.

Другий – енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості в цей складний час.

Третій – напрямок продовольчої безпеки.

Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання. Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість.

Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємось, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому.