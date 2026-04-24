Фонд управління активами в групі компаній Equilor, який частково належить зятю прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, отримав прибуток від ставок на фінансовому ринку на втрату влади диктатора.

Equilor Asset Management заявила, що накопичила «значну надмірну вагу» в державних облігаціях, а безпосередньо перед виборами в Угорщині 12 квітня – в місцевих акціях. Ставки окупилися, оскільки переконлива перемога опозиційної партії «Тіса» продовжила зростання активів країни.

Про це пише Bloomberg.

«Ми були схильні очікувати, що Tiсa стане явним переможцем, і позиціонували себе відповідно», – сказав Аттіла Сабо, головний інвестиційний директор Equilor AM, у післявиборчому інтерв’ю у своєму офісі.

Ставка Equilor AM на відставку Орбана сигналізує про те, що навіть інсайдери готувалися до поразки. Угорські ринки різко зросли через плани Tiса щодо відновлення зв’язків з Європейським Союзом та спрямування країни до прийняття євро, при цьому фондовий індекс Будапешта BUX підскочив до рекордного рівня, а дохідність 10-річних облігацій впала до найнижчих рівнів з 2024 року.

Речник підприємств під брендом Equilor підтвердив, що деякі з тих самих людей контролюють брокерську компанію та фірму з управління активами. Балінт Сеченьї, головний виконавчий директор брокера, входить до наглядової ради компанії з управління активами та є ключовим зацікавленим стороном у всій групі, сказав речник, додавши, що фірми мають різні моделі власності.

39-річний чоловік дочки Орбана Рахель, Тіборч здобув популярність під час тривалого перебування свого тестя при владі, накопичивши такі активи, як Granit, розкішні готелі, гольф-клуб, ресторани, страхові компанії та комерційну нерухомість. Forbes ставить його на 13-е місце серед найбагатших людей Угорщини, оцінюючи його статки майже в 700 мільйонів доларів.

Речник BDPST заявив, що компанія та Tiборч «дотримуються всіх застосовних вимог щодо звітності та розкриття інформації щодо своїх бізнес-інтересів та діяльності». Він сказав, що окрім публічної інформації, доступної через стандартні канали розкриття інформації, фірмі «більше нічого додати».

Бізнес-інтереси Тіборча часто були об’єктом атак опозиції під час виборчої кампанії в Угорщині, а новообраний прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що одним з його перших завдань буде вивчення накопичення багатства людьми, пов’язаними з адміністрацією Орбана.

Тіборч та його родина минулого року оголосили про переїзд до США, де Рахель планувала навчатися.