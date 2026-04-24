Миколаївські поліцейські затримали двох спільників, підозрюваних у скоєнні особливо тяжкого злочину – вони позбавили життя фермера та відібрали понад 2 млн гривень.

Повідомлення про те, що в одному із сіл Новомар’ївської громади Вознесенського району виявили тіло місцевого мешканця надійшло на спецлінію 102 вранці 22 квітня. Без ознак життя на подвір’ї свого фермерського господарства 75-річного власника знайшов його працівник.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло потерпілого встановив, що фермер загинув від численних травм голови. Також поліцейські з’ясували, що нападники могли забрати із собою велику суму грошових коштів загиблого та інше його майно сільськогосподарського призначення.

На місці події поліцейські фіксували сліди злочину: криміналісти збирали, а слідчі вилучали речові докази, оперативники встановлювали усі деталі та ймовірних свідків, відпрацювали коло спілкування потерпілого, переглянули записи з камер відеоспостережень. Була перевірена велика кількість людей, автомобілів, які того дня ввечері перебували в районі вчинення вбивства.

За даними слідства, ввечері 21 квітня підозрювані на автомобілі приїхали до села у Новомарїнській територіальній громаді Вознесенського району, у якому мешкав 75-річний голова фермерського господарства. Зателефонувавши чоловіку, вони виманили його надвір, де завдали декілька ударів по голові, від яких він помер на місці.

Після скоєння злочину зловмисники зникли з місця події.

23 квітня їх затримано у порядку ст.208 КПК України за місцями їх проживання – у Кропивницькому та Бобринці.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.