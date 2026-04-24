У внутрішньому електронному листі Пентагону викладено варіанти покарання Сполученими Штатами союзників по НАТО, які, на їхню думку, не підтримали операції США у війні з Іраном, включаючи призупинення членства Іспанії в альянсі та перегляд позиції США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови, повідомив Reuters американський чиновник.

Варіанти політики детально описані в записці, в якій висловлюється розчарування небажанням або відмовою деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу, базування та прольотів – відомі як ABO – для війни в Ірані, сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним, щоб описати електронний лист.



За словами чиновника, в електронному листі зазначалося, що ABO – це «просто абсолютна базова лінія для НАТО», який додав, що ці варіанти обговорювалися на високому рівні в Пентагоні.

За словами чиновника, один із варіантів у електронному листі передбачає відсторонення «складних» країн від важливих або престижних посад у НАТО.

Президент Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки, яка була закрита для міжнародного судноплавства після початку повітряної війни 28 лютого. Він також заявив, що розглядає можливість виходу з альянсу.

«А ви б не зробили цього, якби були на моєму місці?» — запитав Трамп у інтерв’ю Reuters 1 квітня, відповідаючи на запитання про те, чи можливий вихід США з НАТО.

Але в електронному листі не натякається на те, що Сполучені Штати зроблять це, сказав чиновник. У ньому також не пропонується закриття баз у Європі.

Однак чиновник відмовився повідомити, чи включають ці варіанти широко очікуване виведення США деяких сил з Європи.

На прохання прокоментувати електронний лист прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон відповів: «Як сказав президент Трамп, незважаючи на все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами.

Військове міністерство забезпечить, щоб у президента були переконливі варіанти, щоб наші союзники більше не були паперовими тиграми, а натомість виконували свою частину роботи. «Ми не маємо подальших коментарів щодо будь-яких внутрішніх обговорень з цього приводу», – сказав Вілсон.

АДМІНІСТРАЦІЯ ТРАМПА БАЧИТЬ У ЄВРОПЕЙЦІ «ЗАБАГАТО ПРАВ»

Аналітики та дипломати стверджують, що війна між США та Ізраїлем з Іраном порушила серйозні питання щодо майбутнього 76-річного блоку та викликала безпрецедентне занепокоєння тим, що США можуть не прийти на допомогу європейським союзникам у разі нападу.

Велика Британія, Франція та інші країни стверджують, що приєднання до морської блокади США означатиме вступ у війну, але вони будуть готові допомогти зберегти протоку відкритою після досягнення тривалого припинення вогню або завершення конфлікту.

Але представники адміністрації Трампа наголосили, що НАТО не може бути вулицею з одностороннім рухом.

Вони висловили розчарування Іспанією, де соціалістичне керівництво заявило, що не дозволить використовувати свої бази чи повітряний простір для нападу на Іран. Сполучені Штати мають дві важливі військові бази в Іспанії: військово-морську базу Рота та авіабазу Морон.

Варіанти політики, викладені в електронному листі, мали б на меті надіслати чіткий сигнал союзникам по НАТО з метою «зменшення відчуття привілеїв з боку європейців», – сказав чиновник, підсумовуючи електронний лист.

Варіант призупинити членство Іспанії в альянсі матиме обмежений вплив на військові операції США, але значний символічний вплив, стверджується в електронному листі.

Чиновник не розкрив, як Сполучені Штати можуть домагатися призупинення членства Іспанії в альянсі, а Reuters не змогло одразу визначити, чи існує в НАТО механізм для цього.

«Ми не працюємо з електронними листами. Ми працюємо з офіційними документами та позиціями уряду, в цьому випадку Сполучених Штатів», – сказав прем’єр-міністр Іспанії Санчес, коли його запитали про звіт перед зустріччю лідерів Європейського Союзу на Кіпрі для обговорення таких тем, як пункт НАТО про взаємодопомогу.

У меморандумі також міститься варіант перегляду дипломатичної підтримки США давніх європейських «імперських володінь», таких як Фолклендські острови поблизу Аргентини.

На вебсайті Державного департаменту зазначено, що острови перебувають під управлінням Великої Британії, але на них досі претендує Аргентина, чий президент-лібертаріанець Хав’єр Мілей є союзником Трампа.

Велика Британія та Аргентина вели коротку війну в 1982 році за острови після того, як Аргентина зробила невдалу спробу захопити їх. Близько 650 аргентинських солдатів та 255 британських військовослужбовців загинули до того, як Аргентина капітулювала.

Речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера заявив, що суверенітет островів належить Великій Британії.

«Суверенітет належить Великій Британії, а право островів на самовизначення є першочерговим. Це була наша послідовна позиція і залишатиметься такою», – сказав речник журналістам у п’ятницю.

Трамп неодноразово ображав Стармера, називаючи його боягузом через небажання вступати у війну США з Іраном, кажучи, що він «не Вінстон Черчилль», і описуючи британські авіаносці як «іграшки».

Спочатку Велика Британія не задовольнила прохання США дозволити своїм літакам атакувати Іран з двох британських баз, але пізніше погодилася дозволити оборонні місії, спрямовані на захист жителів регіону, включаючи громадян Великої Британії, на тлі іранських заходів у відповідь.

Звертаючись до журналістів у Пентагоні на початку цього місяця, міністр оборони Піт Гегсет заявив, що війна з Іраном «багато що оголила», зазначивши, що ракети Ірану більшої дальності не можуть вразити Сполучені Штати, але можуть досягти Європи.

«Ми отримуємо запитання, перешкоди чи вагання… У вас не дуже сильний альянс, якщо у вас є країни, які не бажають бути з вами, коли вони вам потрібні», – сказав Гегсет.