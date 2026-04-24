Останні вихідні квітня не принесуть українцям бажаного стабільного тепла. Навіть невелике підвищення температури вдень можуть перекреслити місцями пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко.
Квітневі завершальні вихідні, за словами експерта, “виступлять в унісон із квітневою основною погодою”.
Йдеться про те, що у цей період може бути:
то дощ;
то сніг;
то вітер;
то стрибки температури;
то стрибки атмосферного тиску.
Крім того, впродовж вихідних днів “залишатиметься рвучким – до сильного, зі штормовими поривами – західний та північно-західний вітер”.
“Обережно”, – застерегла українців синоптик.
В суботу, 25 травня, погода в Україні вночі буде без опадів, але із заморозками.
Вдень невеликі дощі пройдуть у північній частині країни.
“Решта території трохи відпочине, навіть буде сонечко”, – уточнила Діденко.
Температура повітря впродовж дня “навіть спробує порадувати”:
по Україні в середньому очікується +11…+15 градусів за Цельсієм;
у південній частині та у західних областях – місцями до +14….+18 градусів.
В неділю, 26 квітня, “тепла погода знову відступить перед натиском холодного атмосферного фронту”.
“Похолоднішає вдень до +9…+12 градусів”, – уточнила Діденко.
Водночас “ще втримають у неділю дуже теплу погоду (+15…+19 градусів):
південь;
схід;
частина центральних областей (Дніпропетровська, Полтавська, Черкаська).
“Атмосферний фронт у неділю тягнутиме за собою своїх надокучливих родичів – опади – які будуть переважно у вигляді дощу”, – додала синоптик.
Тим часом на заході України – через різке похолодання – може бути навіть сніг.
У Києві в суботу вітер також очікується рвучкий.
“А в неділю – вітер ще й посилиться до штормового”, – констатувала Діденко.
25 квітня вночі буде холодно (можливі навіть невеликі заморозки).
Вдень ймовірний невеликий дощ, хоча температура повітря може піднятись до +13…+15 градусів.
26 квітня – в неділю – до Києва наблизиться атмосферний фронт, через що:
хмар побільшає;
вітер посилиться;
температура повітря в тилу фронту знизиться до +10 градусів.
Насамкінець Діденко зауважила, що “метеометаморфози” найближчим часом “не залишать своєю увагою метеопатів”, тож людям варто бути обережними.
“Перше більш-менш пристойне тепло видно, за попередніми прогнозами, з 5 травня”, – підсумувала синоптик.
При цьому варто зауважити, що така інформація – лише орієнтовна. Тобто зараз говорити про точне потепління в цю дату ще, насправді, зарано.