До України передано організатора групи, яка виготовляла та збувала підроблені документи – від українських посвідчень до паспортів країн ЄС. Його затримали в Німеччині, а екстрадицію забезпечили прокурори Офісу Генерального прокурора у взаємодії з іноземними партнерами.

За даними слідства, уродженець Дніпропетровщини створив злочинну організацію, залучив дев’ятьох учасників, розподілив ролі та контролював повний цикл – від виготовлення до збуту і доставки документів.

Виробництво облаштували у квартирах, переобладнаних під майстерні, із використанням комп’ютерної техніки, принтерів для пластикових карток і голографічних плівок. Підробляли документи України та низки європейських країн – Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Латвії й Молдови.

Клієнтам пропонували паспорти, водійські посвідчення, посвідки на проживання, документи на транспорт, візи, печатки і штампи. Щодня виготовляли 20–50 документів вартістю від 300 до 1500 доларів США. Замовлення приймали онлайн, а готову продукцію надсилали поштою в Україні та за кордон.

У травні 2024 року затримали дев’ятьох учасників. Їм повідомили про підозру, обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права застави, а обвинувальні акти скерували до суду. Організатор переховувався за кордоном, його оголосили в міжнародний розшук і повідомили про підозру заочно. У квітні 2025 року його затримали в Німеччині, після чого розпочалася процедура екстрадиції.

23 квітня 2026 року суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.