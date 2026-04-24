Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів. Так, уже відкрито продаж на жіночі купе для наступних поїздів з відправленням з 1 травня:
№7 Харків — Одеса
№12 Львів — Одеса
№92 Львів — Київ.
Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці. Нижче — повний перелік напрямків з 1 травня:
→ №1/2 Харків — Ворохта
→ №3/4 Запоріжжя — Ужгород
→ №5/6 Запоріжжя — Ясіня
→ №15/16 Харків — Ясіня
→ №17/18 Харків — Ужгород
→ №22/21 Львів — Харків
→ №26/25 Одеса — Ясіня
→ №29/30 Київ — Ужгород
→ №38/37 Київ — Запоріжжя
→ №41/42 Дніпро — Трускавець
→ №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ
→ №75/76 Київ — Кривий Ріг
→ №81/82 Київ — Ужгород
→ №95/96 Київ — Рахів
→ №98/97 Ковель — Київ
→ №7 Харків — Одеса
→ №12 Львів — Одеса
→ №92 Львів — Київ.
Також нагадаємо, що жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за «нішевість» немає.