Зважаючи на високу популярність жіночих вагонів, їхню стабільну заповнюваність понад 92% та NPS близько 87%, УЗ планомірно збільшує кількість таких вагонів. Так, уже відкрито продаж на жіночі купе для наступних поїздів з відправленням з 1 травня:

Жіночі вагони стабільно перебувають у топі за заповнюваністю: від 89% до 171%. Такі вагони завжди мають номер 5 та відповідно марковані у застосунку Укрзалізниці. Нижче — повний перелік напрямків з 1 травня:

→ №1/2 Харків — Ворохта

→ №3/4 Запоріжжя — Ужгород

→ №5/6 Запоріжжя — Ясіня

→ №15/16 Харків — Ясіня

→ №17/18 Харків — Ужгород

→ №22/21 Львів — Харків

→ №26/25 Одеса — Ясіня

→ №29/30 Київ — Ужгород

→ №38/37 Київ — Запоріжжя

→ №41/42 Дніпро — Трускавець

→ №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

→ №75/76 Київ — Кривий Ріг

→ №81/82 Київ — Ужгород

→ №95/96 Київ — Рахів

→ №98/97 Ковель — Київ

→ №7 Харків — Одеса

→ №12 Львів — Одеса

→ №92 Львів — Київ.

Також нагадаємо, що жіночі вагони — це звичайні купейні вагони за стандартною для свого класу вартістю — націнок за «нішевість» немає.