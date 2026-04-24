НПО «Південна стратегія розвитку» створює цифрову мапу мереж водоканалу міста Миколаєва.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці організації, передає Інше ТВ.

Фахівці «Південної стратегії розвитку» за півтора місяці обстежили 5 000 колодязів – 50% від загальної кількості об’єктів, необхідних для повного цифрового моделювання каналізаційної системи міста.

«Ми проводимо детальне фізичне обстеження всієї мережі: оглядових колодязів, насосних станцій, напірних і самопливних трубопроводів. Усі дані інтегруються в єдину цифрову систему», — розповідає Тарас Шевченко, керівник проєктів інфраструктурного відновлення НПО «Південна стратегія розвитку».

Як зазначають в організації, цифрова мапа мереж «Миколаївводоканалу» значно скоротить час пошуку місця аварії, а системне планування промивок та ремонтів завдяки виявленню проблемних ділянок заздалегідь дозволить зробити більш ефективним обслуговування. До того ж карта розмежовує мережі багатоквартирних будинків та водоканалу, що усуває конфлікти під час ремонтів. А підключення нових районів стає безпечним, адже можна точно прорахувати навантаження на систему.

«Мапування дозволяє підприємству бачити всю свою мережу як на долоні. Це не просто оцифрування — це підвищення спроможності та гарантія стійкості всієї системи водопостачання», — додає Тарас Шевченко.

В організації нагадали, що для підвищення професійного рівня працівників створюється навчальний полігон у Миколаєві. На ньому фахівці відпрацьовують навички виявлення прихованих витоків, пошуку незаконних підключень та аналізу аномалій за допомогою сучасного обладнання.

Будівництво полігону та цифрове мапування є частиною проєкту «Гідність та стійкість прифронтових громад», який реалізується Південною стратегією розвитку спільно з UNICEF Ukraine за підтримки BundesministeriumfürwirtschaftlicheZusammenarbeitundEntwicklung (BMZ) через державний банк розвитку KfW.

Як повідомляло Інше ТВ, Ніколи не було і от знову – Миколаївводоканал вкотре обіцяє прозорість і контроль