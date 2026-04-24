23 квітня державні інспектори долучилися до роботи комісії з контролю за відтворенням водних біоресурсів. Захід відбувся спільно з Управлінням Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Миколаївській області на Щербанівському водосховищі поблизу села Щербані Дорошівської територіальної громади Вознесенського району.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

У водойму випустили однорічну молодь риби, яка має зміцнити природні запаси та підтримати екологічну рівновагу. Загалом вселено 87 900 екземплярів коропа вагою 3516 кг, 194 800 товстолобиків загальною масою 5844 кг і 23 200 білого амура вагою 812 кг.

Поповнення водосховища є частиною системної роботи з підтримання рибних ресурсів. Такі заходи мають відкладений, але стабільний результат: з часом сформовані популяції забезпечують природне відновлення водойм і зменшують навантаження на екосистему.

Як повідомляло Інше ТВ, у квітні 2025 року Щербанівське водосховище отримало понад 300 тисяч мальків (ФОТО, ВІДЕО)