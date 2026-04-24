Instragram-сторінка блогерки Аліни з Одеси допомогла журналістам дізнатися про розкішну нерухомість, повʼязану з ексвійськкомом. У своєму акаунті дівчина публікує чимало фотознімків зі своїм нареченим із сердечком замість обличчя.

Журналісти встановили, що цим чоловіком може бути Богдан Васькевич, багаторічний працівник районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

На початку грудня 2025 року Аліна з Одеси опублікувала у своєму профілі допис із фотографіями пропозиції руки та серця. Судячи з декорацій, це сталося у преміальному львівському готелі та SPA-комплексі Emily Resort, де ніч у найдешевшому номері коштує 12 тисяч гривень. Загалом, Instagram-сторінка Аліни рясніє спільними фото з коханим: на відпочинку у літніх Карпатах, у зимовому Львові одразу після заручин, фото у лавандовому полі.

Впізнати чоловіка на фото допомогло характерне татуювання на його руці, яке можна роздивитися на декількох опублікованих Аліною світлинах. Фото чоловіка з дуже схожим татуюванням, але вже з відкритим обличчям, є на офіційних одеських сайтах, де станом на жовтень 2023 року його називають заступником військового комісара одного з одеських районних ТЦК та СП.

Журналісти зауважили, що наречена Богдана Аліна дуже любить фотографуватися у ліфті конкретного житлового комплексу в Одесі. З реєстру речових прав на нерухоме майно «Слідство.Інфо» дізналося, що квартирою площею 145 квадратних метрів та паркомісцем у цьому ЖК преміумкласу володіє Ігор Рожко — рідний дядько Богдана Васькевича. Сам Богдан Васькевич також зʼявляється на фото нареченої у цьому ліфті.

У витязі з Державного реєстру вказано, що дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за нього 5,5 мільйона гривень. Щоправда, на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 мільйонів гривень.

У довідці про оціночну вартість цього житла йдеться про вартість у майже 11 мільйонів гривень. І це — без урахування ремонту.

Консьєржі будинку, який часто з’являється у Instagram-профілі Аліни, розповіли журналістам, що новий власник квартири робив новий ремонт з нуля. На сторінці Аліни в Instagram журналісти знайшли декілька фото з помешкання, ймовірно, з цим новим ремонтом. І попросили дизайнерку інтер’єру оцінити його вартість. За її словами, такий ремонт може коштувати близько 237 тисяч доларів США або 10 мільйонів гривень. Тобто вартість квартири разом з ремонтом могла обійтися у 21 мільйон гривень або пів мільйона доларів США.

Як зазначалося раніше, власником майна є Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича. Судячи з публічної декларації Рожка, у 2016–2017 роках він був вчителем історії у Одеській області з невеликою зарплатою.

Від власних джерел “Слідство.Інфо” також отримало довідку з податкової про доходи Ігоря Рожка — з 2000 по 2018 рік він заробив 160 тисяч гривень. Отже, офіційних доходів пану Рожку навряд вистачило б на купівлю преміум-квартири, у якій, судячи з усього, живе наречена його племінника.

Журналістам не вдалося поспілкуватися з жодним із Васькевичів — їхні телефони тривалий час не відповідають. Блогерка Аліна не відповіла на запитання журналістів, надіслані у месенджері. «Слідство.Інфо» готове опублікувати позицію військовослужбовців у разі отримання відповіді.

Кримінальне провадження щодо Васькевичів, відкрите ДБР у січні 2025 року, спочатку активно розслідувалося, однак згодом темпи уповільнилися — остання ухвала у ньому датується серпнем минулого року.

У судовій ухвалі йдеться про те, що Аркадій Васькевич, старший військком, «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб». Таку версію висувають слідчі ДБР.

Згідно з матеріалами справи, його син Богдан Васькевич, «будучи заступником начальника-начальником відділу рекрутингу та комплектування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Слідчі вважають, що Богдан Васькевич не вніс до декларації майно, яким користується.