Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про домовленості президента України Володимира Зеленського про нові внески до PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) та додаткові пакети допомоги для України, досягнуті на саміті Європейського союзу на Кіпрі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону в п’ятницю, інформує «Інтерфакс-Україна».

“Окремі домовленості, двосторонні домовленості – це і додаткові кошти для PURL, це і теж додаткові пакети допомоги – все це відбулось”, – сказав Сибіга.

Він назвав саміт на Кіпрі “переломним моментом” та “точкою нової динаміки нашого шляху до повноправного членства в ЄС”. “Ми отримали історичне рішення – 90 млрд кредиту. Україна витримала удар”, – сказав Сибіга, згадавши також і запровадження чергового, 20-го пакету санкцій проти РФ.

