Спеціальний посланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають вирушити до Пакистану завтра вранці для участі в переговорах з Іраном.

Про це повідомила в п’ятницю прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт, передає УНН із посиланням на CNN.

«Я можу підтвердити, що спеціальний посланець Віткофф та Джаред Кушнер знову вирушать до Пакистану завтра вранці для участі в переговорах, прямих переговорах — за посередництва пакистанців, які були неймовірними друзями та посередниками протягом усього цього процесу — з представниками іранської делегації», — сказала вона Fox News.

Лівітт сказала, що іранці звернулися до них, “як закликав їх президент”, і попросили про особисту розмову.

CNN повідомила раніше в п’ятницю, що Трамп відправить Віткоффа та Кушнера на переговори цими вихідними з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, і що віцепрезидент Джей Ді Венс буде в готовності до поїздки до Ісламабаду, якщо переговори просуватимуться.

«Віцепрезидент залишається глибоко залученим до всього цього процесу і буде тут, у Сполучених Штатах, разом з президентом, державним секретарем Марко Рубіо та всією командою національної безпеки, щоб отримувати оновлення», – сказала Лівітт.

«Звичайно, всі будуть напоготові, щоб вилетіти до Пакистану, якщо це буде необхідно», – додала вона.

