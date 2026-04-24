Європейський Союз цього року виплатить Україні 16,7 млрд євро бюджетної підтримки, половина з якої надійде трьома траншами через інструмент макрофінансової допомоги (МФД).

Про це повідомляє “Європейська правда”.

За інструментом макрофінансової допомоги (МФД) ЄС цього року виплатить Україні 8,35 млрд євро, які заплановано передати трьома траншами.

За даними “Європейської правди”, перший транш становитиме 3,2 млрд євро і буде виплачений найпізніше у червні. Друга частина коштів – 3,7 млрд євро – надійде Україні орієнтовно влітку або одразу після літа. Очікується, що третій транш на суму 1,45 млрд євро Київ отримає ближче до пізньої осені.

Йдеться лише про половину бюджетної частини з кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Решта фінансової підтримки – 8,35 млрд євро – буде надаватися Києву через інструмент Ukraine Facility. На відміну від МФД, ця програма вимагає виконання реформ для отримання коштів.

Зазначимо, що кредит на 90 млрд євро не передбачає повернення від України отриманої допомоги. Рішення ЄС передбачає, що Київ буде зобов’язаний погасити кредит лише у разі, якщо отримає репарації від Росії. В іншому разі – його виплачують 24 держави-члени блоку.

