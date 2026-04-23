Як уже повідомлялося, сьогодні Рада ЄС завершила узгодження кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. У відповідній заяві пресслужби Євроради йдеться про те, за рахунок чого буде виплачуватися кредит, за яких умов і на що підуть кошту.

Сьогодні Рада ухвалила останній ключовий законодавчий акт, що лежить в основі кредиту ЄС Україні у розмірі 90 мільярдів євро, узгодженого Європейською Радою у грудні 2025 року. Цей крок дозволить Комісії розпочати виплати якомога швидше, у другому кварталі 2026 року.

Кредит допоможе покрити найнагальніші бюджетні потреби країни та потреби оборонної промисловості у 2026 та 2027 роках у рамках надійної та умовної системи. Фінансування буде пов’язане з виконанням суворих умов з боку України, таких як дотримання верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією.

Сьогодні Рада схвалила останній елемент, необхідний для виплати Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Головування Кіпру невпинно працювало над тим, щоб забезпечити наявність усіх елементів, необхідних для кредиту. Виплати кредиту розпочнуться якомога швидше, забезпечуючи життєво важливу підтримку для найнагальніших бюджетних потреб України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Поправки до регламенту ЄС щодо багаторічної фінансової структури, прийняті сьогодні, підтверджують, що кредит на підтримку України буде фінансуватися за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та буде підкріплений бюджетним резервом ЄС. Кредит має бути погашений за рахунок репарацій від Росії Україні.

Рада вже 24 лютого ухвалила регламент про створення самого кредиту на підтримку України, а також регламент, який дозволяє надходження коштів через Механізм підтримки України – спеціалізований інструмент ЄС для надання Україні стабільної та передбачуваної фінансової підтримки. Регламент про кредит на підтримку України був узгоджений у рамках процедури посиленої співпраці за участю 24 держав-членів.

Реалізація кредиту

Фінансування допоможе зміцнити європейську та українську оборонну промисловість. Воно буде надано двома способами з наступним орієнтовним розподілом:

30 мільярдів євро на макроекономічну підтримку України, що надається через макрофінансову допомогу або через Механізм допомоги Україні. Ці кошти можуть бути використані для задоволення найнагальніших бюджетних потреб України.

60 мільярдів євро на спроможність України інвестувати в оборонно-промислові потужності, включаючи закупівлю оборонної продукції. Фінансування надасть Україні вирішальний та своєчасний доступ до оборонної продукції від оборонної промисловості України, ЄС, країн ЄЕЗ-ЄАВТ, а також інших третіх країн. Ці треті країни повинні або укласти двосторонню угоду з Союзом відповідно до регламенту SAFE (фінансовий інструмент ЄС для допомоги державам-членам інвестувати в оборону), або продемонструвати виконання певних умов та зобов’язань.

Крім того, можуть застосовуватися цільові відступи, якщо військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, недоступної в Україні, ЄС, країнах ЄЕЗ-ЄАВТ або цих третіх країнах.

Виплати будуть доступні відповідно до фінансових потреб України, визначених фінансовою стратегією, підготовленою самою Україною.

Після позитивної оцінки стратегії України, Комісія 1 квітня 2026 року подала пропозицію щодо імплементаційного рішення Ради, яким схвалюється ця позитивна оцінка Стратегії фінансування України та надається Україні фінансова та економічна допомога.

Це виконавче рішення Ради, також прийняте сьогодні, передбачає, що Україні має бути надано 45 мільярдів євро для сприяння реалізації Стратегії фінансування України у 2026 році з таким розподілом: 8,35 мільярда євро – через макрофінансову допомогу, 8,35 мільярда євро – через Механізм підтримки України та 28,3 мільярда євро – на підтримку оборонно-промислового потенціалу України.

Виконавче рішення Ради було прийнято сьогодні за підтримки всіх 24 держав-членів, які беруть участь у посиленій співпраці.