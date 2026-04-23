Українські дрони уразили Командний пункт і місце базування «Управління мобільних дій» ФСБ РФ, що були розташовані в тимчасово окупованому Донецьку. Там, за даними розвідки, під удар попали 27 російських спецпризначенців.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Операцію провів Центр глибинного ураження СБС спільно з 1 корпусом НГУ «Азов». Місця дислокації російських спецслужб атакували дрони 1 окремого центру Сил безпілотних систем.

Мадяр розповів, що удару по ФСБ рф завдали зранку 22 квітня 2026 року. Також він додав, що, за даними розвідки, втрати росіян становлять 27 одиниць особового складу спецпризначенців: «12 офіцерів безповоротні (200), 15 — санітарні (300)».

Командувач СБС уточнив, що «Управління мобільних дій» (УМД), яке вдалося уразити, — це оперативний спецпідрозділ ФСБ зі складу Служби контррозвідки.

«Він діє як спецназ, що відпрацьовує окремі операції та завдання “брудної” війни на тимчасово окупованих територіях та в Україні», — зазначив Мадяр.

Також він стверджує, що УМД виконує контррозвідувальні завдання, проводить диверсії та військові спецоперації. Крім того, займається створенням агентурних мереж, пошуком та затриманням нелояльних громадян.

На підконтрольних Україні територіях, як повідомив Мадяр, цей спецпідрозділ проводить вербувальну роботу та налагоджує агентурну мережу. Також серед їхніх завдань — влаштування терактів, диверсій та підпалів.