Євросоюз нарешті затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення економічного тиску та боротьбу з обходом обмежень.

Під обмежувальні заходи потрапили компанії російського енергетичного сектора (охоплюють як розвідку, і переробку нафти) – це ще 36 фірм, пише ЛБ.

Також санкції застосували проти 46 танкерів (загалом вже 632 судна з російського тіньового флоту наразі перебувають під санкціями ЄС). До речі, 11 кораблів виключили зі списку, бо вони повернулися до дотримання вимог ЄС.

ЄС вирішив боротися і з продажем танкерів.

«Ретельна перевірка з боку продавців з ЄС, а також обов’язкове включення пункту «ніякого використання в Росії» в договори купівлі-продажу покликані запобігти використанню танкерів у рамках тіньового флоту. Новий пункт про списання суден із тіньового флоту полегшить виведення з експлуатації або «утилізацію» суден та їх вихід із тіньового флоту», – зазначила Єврокомісія.

До санкційного списку потрапили два російські порти (Мурманськ і Туапсе), а також, вперше, порт третьої країни (нафтовий термінал Карімун в Індонезії) через їхній зв’язок з тіньовим флотом РФ та обхід обмеження цін на нафту.

ЄС ввів заборону на морські перевезення російської нафти та нафтопродуктів: пакет санкцій включає основу для майбутньої заборони на транспортування роснафти та нафтопродуктів у повній координації та обговоренні з G7 та Коаліцією з обмеження цін (члени G7 та інші країни-учасниці).

Блок ввів нову заборону надання послуг з технічного обслуговування російських танкерів та криголамів для перевезення ЗПГ. Це забороняє операторам з ЄС надавати суттєву підтримку експорту російського ЗПГ та ще більше обмежує можливості Росії щодо підтримки своїх морських активів у робочому стані. Також діятиме заборона на послуги терміналів ЗПГ. Це дозволить операторам із Євросоюзу розірвати будь-які довгострокові контракти з російськими операторами.

Санкції будуть і проти російських банків. Тепер кількість фінустанов із РФ, позбавлених доступу на внутрішній ринок ЄС, сягає 70. Також ЄС поширює заборону на транзакції на чотири банки в Киргизстані, Лаосі та Азербайджані, які допомагають Росії у військових діях. 20-й пакет включає повну секторальну заборону на проведення обмінів з будь-якими російськими постачальниками послуг у сфері криптоактивів, а також з будь-якими децентралізованими платформами, що дозволяють здійснювати торгівлю криптовалютою через їх використання для обходу шахрайських схем.

Нові заходи забороняють використання (і підтримку) криптовалюти RUBx, стейблкоїну, забезпеченого рублем, а також цифрового рубля, цифрової валюти, що розробляється Центральним банком Росії та створюваної для обходу санкцій.

Новий санкційний пакет ЄС також забороняє операції з агентами в Росії та інших третіх країнах, які пропонують сприяти міжнародним транзакціям з Росії з метою обходу санкцій ЄС.

ЄС вводить нові експортні та імпортні обмеження та заборони, спрямовані на подальше підрив та ослаблення військово-промислового комплексу Росії.

Серед обмежень:

нові заборони на експорт до Росії товарів – від гуми до тракторів – на суму понад 365 мільйонів євро;

експортні обмеження на товари та технології, що використовуються у військових цілях Росії, такі як вибухові речовини, лабораторний посуд, а також високоефективні мастильні матеріали та присадки до них;

обмеження на надання послуг у сфері кібербезпеки Росії;

заборони на імпорт металів, хімікатів та мінералів, які ще не підпадають під санкції, на суму понад 530 мільйонів євро;

квоти на аміак для обмеження наявного імпорту.



Санкції торкнулися і ВПК Росії. 58 компаній та пов’язаних з ними осіб, які займаються розробкою та виробництвом військової продукції, такої як безпілотники, опинилися в санкційному списку ЄС. Крім того, сюди включили постачальників критично важливих високотехнологічних товарів з третіх країн, таких як організації з Китаю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які постачали товари подвійного призначення або системи озброєння російському військово-промисловому комплексу.

Вперше ЄС активував інструмент протидії обходу санкцій.

«Сьогодні ЄС активував свій інструмент протидії обходу санкцій у зв’язку із систематичним та неодноразовим недотриманням Киргизької Республіки вимог щодо запобігання продажу, постачанню, передачі або експорту до Росії деяких верстатів та телекомунікаційного обладнання, що імпортуються з ЄС та використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів та ракет. Ці товари високого ризику дозволяють Росії продовжувати незаконну військову агресію проти України та підтримувати свою здатність вести війну», – наголосила Єврокомісія.

У цей пакет заходів до списку організацій, які надають пряму або непряму підтримку військово-промисловому комплексу Росії або обходять санкції, додали 60 організацій. До них входять 32 організації, зареєстровані в Росії, і 28 – у третіх країнах (Китай, включаючи Гонконг, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Таїланд).

Персональні обмеження торкнулися ще 120 осіб та організацій. Серед них — олігархи, пропагандисти, викрадачі українських дітей та ті, хто розкрадав культурну спадщину на окупованих територіях.

Важливим нововведенням став захист європейських компаній. Відтепер суди в ЄС можуть штрафувати росіян за спроби відсудити активи через російські суди. Також передбачено механізм відшкодування збитків європейським фірмам, якщо їхнє майно в росії було незаконно експропрійовано або якщо окупанти вкрали їхні права інтелектуальної власності. Окремо ЄС заборонив будь-яке державне фінансування Росією наукових та дослідницьких інститутів у Європі.

У 20-му пакеті також ввели заборону на угоди з російськими конкурентами, які користуються фактично незаконною експропріацією російським урядом операторів з ЄС.

Крім того, ці заходи запроваджують заборону на здійснення транзакцій щодо тих росіян, які крадуть і використовують права інтелектуальної власності операторів з ЄС у Росії без їхньої згоди.

ЄС також посилив боротьбу з пропагандою. Нові заходи будуть проти «дзеркальних» медіа, які обходять заборону на мовлення, поширюючи той же контент, що й підсанкційні пропагандистські ЗМІ (такі як Russia Today, Sputnik тощо) в інтернеті. Контент цих дзеркальних сайтів та доменів також буде заборонений до розповсюдження в ЄС.

Ще одна заборона – у ЄС проти прийняття фінансування, включаючи пожертви або гранти, від російського уряду у сфері досліджень та інновацій. Це стосується науково-дослідних інститутів, закладів вищої освіти та інших установ у ЄС, а також осіб, пов’язаних із цими організаціями.

До речі, новий пакет санкцій ЄС дублює певні положення російського режиму, пов’язані з торгівлею, фінансами, послугами та юридичним захистом операторів ЄС, у режимі санкцій проти Білорусі.