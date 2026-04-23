Зловмисник відібрав смартфон у чоловіка, коли той залишив його біля себе на столику. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали підозрюваного у пограбуванні в процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це пише Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Повідомлення про пограбування надійшло на спецлінію 102 від потерпілого 22 квітня. Заявник розповів, що біля магазину невідомий чоловік взяв до рук його телефон зі столу та зник у невідомому напрямку.

Отримавши прикмети зловмисника, оперативники відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили особу фігуранта та його місцезнаходження. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець.

Поліцейські вилучили відібраний телефон та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів.

Також відомо, що затриманий напередодні вчинив правопорушення у сфері благоустрою, вирвавши квіти та хвойні кущі на вулицях міста.

Найближчим часом підозрюваному у суді обиратимуть запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.