Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме ядерну зброю проти Ірану. Він відкинув цю ідею у відповідь на запитання журналістів в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

На запитання Трампу про те, чи розглядає він можливість застосування ядерної зброї, його відповідь була такою:

“Ні. Навіщо ставити таке дурне запитання? Навіщо мені застосовувати ядерну зброю?”, – сказав Трамп, стверджуючи, що США вже “знищили” Іран без ядерної зброї.

Також він додав, що нікому не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю.

Зазначимо, що кілька тижнів тому, до того як почалося перемир’я з Іраном, Трамп говорив, що “сьогодні вночі загине ціла цивілізація”, якщо Тегеран не піде на угоду. CNN зазначає, що ці слова змусили деяких критиків лідера США публічно поставити запитання, чи не мав він на увазі ядерний удар.