Після доповіді міністра оборони України Михайла Федорова Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати засідання.

«Є важливі результати нової зустрічі у форматі «Рамштайну» – саме те, про що ми домовляємось із лідерами, зараз реалізовується», – зазначив він на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей.

Підтверджено рішення про нові внески в програму PURL від п’яти партнерів.

Дякую Німеччині за продовження нашої роботи щодо ППО та спроможностей українських дипстрайків.

Дякую Британії за продовження роботи для постачання необхідних дронів, і важливо, щоб ми й надалі розвивали спільні спроможності.

Норвегія – більш ніж 500 мільйонів доларів на забезпечення бригад дронами, а також 150 мільйонів доларів на посилення нашої логістики.

Нідерланди – більше 200 мільйонів євро на безпілотники. Дякую.

Вдячний Іспанії за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності.

Вдячний Канаді за чергове посилення визначених оборонних напрямків.

Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення нашої ППО. Дякую.

Вдячний Литві та Естонії за внески в програму PURL.

Продовжуємо інформувати партнерів про актуальні потреби нашого захисту та можливості тиску на Росію заради миру. Дякую всім, хто допомагає!», – каже Володимир Зеленський.

