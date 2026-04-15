Міністр оборони України Михайло Федоров бере участь у засіданні «Рамштайн» та у своєму виступі звернувся до міністрів оборони, партнерів, колег та представників медіа, подякувавши кожній країні, яка робить внесок у зміцнення оборонних спроможностей України.

«Про що ще він казав, Михайло Федоров написав у своїх соцмережах

«Україна прагне миру. Наші дипломатичні зусилля тривають щодня. Але дипломатія працює тоді, коли Україна сильна на полі бою і коли здатність росії продовжувати війну суттєво зменшується», – зазначив він.

За словами міністра оборони України, цієї зими ворог випустив по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу Shahed з метою зруйнувати енергосистему та залишити людей без світла. Україна вистояла і посилила протиповітряну оборону: рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%.

«Дякую партнерам за підтримку через програму PURL. Німеччині, Нідерландам, Іспанії, Польщі та Румунії — за ракети Patriot. Сполученим Штатам — за можливість партнерам закуповувати необхідні перехоплювачі», – акцентував Михайло Федоров.

Очільник українського оборонного відомства зазначив, що на полі бою Україна не лише утримує позиції, а й нарощує тиск.

«Втрати росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації. Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога. Сьогодні росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428.

Паралельно посилюємо тиск на економіку росії, зокрема в енергетичному секторі. Порушуємо логістику, збільшуємо витрати та зменшуємо ресурси для фінансування війни.

Наші пріоритети незмінні: протиповітряна оборона, масштабування українських дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами», – сказав Михайло Федоров і пообіцяв представити партнерам нові ініціативи для зміцнення співпраці, які будуть «справжніми win-win партнерствами».

