Ключовим учасником масштабного пограбування колекцій Херсонського художнього музею ім. О. О. Шовкуненка виявився так званий директор Центрального музею Тавриди в Криму.

Про це сьогодні, 15 квітня, повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко, передає Інше ТВ.

Восени 2022 року підозрюваний, виконуючи накази військово-політичного керівництва рф, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України. Він діяв спільно з так званим «міністром культури» Херсонщини, його заступником та «директоркою» Херсонського музею.

Фактично викрадено майже 11 тисяч експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину.

«Росія системно краде мистецьку спадщину України. Це не випадкові факти чи «евакуація» задля збереження, а цілеспрямована політика на державному рівні. Ці злочини не залишаться безкарними. Ті, хто думає, що вдасться сховатися за кордоном, помиляються. Прикладом є російський археолог Олександр Бутягін, який публічно «легалізував» пограбування та знищення українських культурних цінностей. За рішенням польського суду наразі очікується екстрадиція Бутягіна до України. Це чіткий сигнал: міжнародне право працює. Україна поверне своє, а відповідальність за вчинені росією злочини проти нашої держави наздожене кожного – від рядового виконавця до «науковця»-співучасника», – зазначив Генпрокурор.

Як повідомляло Інше ТВ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у січні 2026 року повідомлено про підозру так званим директорці музею та першому заступнику «міністра культури Херсонської області», причетним до організації незаконного вилучення та вивезення культурних цінностей.