Під час тимчасової окупації Херсона представники окупаційної «культурної адміністрації» організували масштабне розграбування Херсонського обласного художнього музею ім. О. О. Шовкуненка. За кілька днів із його фондів вивезли понад десять тисяч експонатів: старовинні ікони, унікальні музейні колекції та роботи відомих українських і європейських митців.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у січні 2026 року повідомлено про підозру так званим директорці музею та першому заступнику «міністра культури Херсонської області», причетним до організації незаконного вилучення та вивезення культурних цінностей, повідомили в Офісі Генпрокурора України.

За даними слідства, наприкінці жовтня 2022 року підозрювані, діючи в інтересах держави-агресора та виконуючи вказівки окупаційного керівництва, організували доступ до музейних фондів і підготовку до вилучення культурних цінностей.

У період з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року вони разом з іншими представниками окупаційної адміністрації координували відбір, пакування та транспортування експонатів.

Унаслідок цих дій із фондів музею було викрадено не менше 10 223 музейні предмети державної частини Музейного фонду України, зокрема твори живопису, графіки, скульптури та предмети декоративно-ужиткового мистецтва, а також роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Августа Байєра, Франса Ферлута, Пітера Лелі, Михайла Андрієнка-Нечитайла та інших митців. Зафіксовано їх вивезення з Херсонського обласного художнього музею до Центрального музею Тавриди в Сімферополі.

Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Встановлюються інші причетні до організації злочину, вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

