9 лютого до відділення поліції №2 Миколаївського райуправління звернулась 61-річна жителька Миколаєва та повідомила, що її ошукали.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, заявниця пояснила, що під час телефонного дзвінка від нібито банківської установи дізналась про її заблокований сторонніми особами рахунок. Для розблокування та збереження заощаджень від аферистів зловмисники запропонували жінці підтвердити операцію. У результаті після проведення верифікації з її рахунку кількома транзакціями шахраї зняли понад 55 тисяч гривень.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

