ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області опублікувала перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.02.2026.

Як і раніше, сказ переважає.

Лейкоз ВРХ

ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район.

Сказ ВРХ

с. Новоселівка, Арбузинська ТГ, Первомайський район

с. Маліївка, Березнегуватська ТГ, Баштанський район.

Сказ котів

с. Ульянівка, Софіївська ТГ, Баштанський район

м. Новий Буг, Новобузька ТГ, Баштанський район.

Сказ собак

с. Новопетрівське, Костянтинівська ТГ, Миколаївський район.

Сказ лисиць

Обхід 1 ТОВ МР «Фазан», Баштанський район.

Як повідомляло Інше ТВ, Як і раніше, сказ переважає – перелік неблагополучних населених пунктів щодо заразних хвороб тварин на Миколаївщині