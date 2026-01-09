ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області опублікувало перелік неблагополучних пункти щодо заразних хвороб тварин на території області станом на 01.01.2026.
Як і раніше, сказ переважає, передає Інше ТВ.
Лейкоз ВРХ
ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район.
Сказ ВРХ
с. Новоселівка, Арбузинська ТГ, Первомайський район
Сказ котів
с. Ульянівка, Софіївська ТГ, Баштанський район
Сказ собак
вул. П. Поповича, 107, м. Первомайськ.
м. Снігурівка, Баштанський район.
с-ще Веселинове, Вознесенський район.
Сказ лисиці
Обхід 1 ТОВ МР «Фазан», Баштанський район.
