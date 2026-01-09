ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області опублікувало перелік неблагополучних пункти щодо заразних хвороб тварин на території області станом на 01.01.2026.

Як і раніше, сказ переважає, передає Інше ТВ.

Лейкоз ВРХ

ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район.

Сказ ВРХ

с. Новоселівка, Арбузинська ТГ, Первомайський район

Сказ котів

с. Ульянівка, Софіївська ТГ, Баштанський район

Сказ собак

вул. П. Поповича, 107, м. Первомайськ.

м. Снігурівка, Баштанський район.

с-ще Веселинове, Вознесенський район.

Сказ лисиці

Обхід 1 ТОВ МР «Фазан», Баштанський район.

