За процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також створення та участі у злочинній організації.

За даними слідства, приватна компанія уклала п’ять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання мін різних типів. Частину продукції фактично поставлено, однак, згідно з висновками судових експертиз, поставлені міни є непридатними для використання та небезпечними. За іншими контрактами постачання взагалі не відбулося, при цьому отримані значні суми попередньої оплати були привласнені.

Загальний розмір збитків, завданих інтересам держави за всіма контрактами, за попередніми підрахунками становить 2,994 млрд грн, з яких 571,3 млн грн – збитки внаслідок постачання непридатних мін, 2,423 млрд грн – збитки внаслідок можливого привласнення попередньої оплати. Низкою державних замовників подано позови до суду про стягнення коштів, штрафів та пені.

Під час розслідування також встановлено залучення співвиконавця — підприємства, яке виконувало роботи зі спорядження боєприпасів вибуховою речовиною та збиранням виробів із давальницьких матеріалів. На рахунки співвиконавця перераховано понад 120 млн грн авансових платежів за роботи, які на визначену дату, за даними слідства, не були виконані, при цьому претензійна робота з боку компанії-постачальника фактично не проводилась.

Факт непридатності мін підтверджується, зокрема, результатами фізико-хімічних досліджень вибухової речовини, матеріалами перевірок і випробувань, а також висновком комплексної судової експертизи: встановлено невідповідність виробів технічним умовам і призначенню, наявність відмов ініціювання вибухової речовини та недостатню кількість вибухової речовини в корпусі.

Окремо перевіряються факти можливого використання коштів попередньої оплати всупереч встановленим обмеженням та їх подальшого переказу на придбання обладнання, не пов’язаного з виконанням державних контрактів, із наступним відчуженням цього майна на користь іншої комерційної структури. Дії за цим епізодом кваліфікуються також за статтями щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі в межах провадження повідомлено про підозру 10 особам за ч.ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 426 КК України, з них – 4 затримано. Серед підозрюваних: представники приватної компанії-постачальника, її керівного складу, бухгалтерської служби, керівник підприємства-співвиконавця та службові особи військових представництв.

Підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави від 100 до 500 мільйонів гривень.

Вживаються заходи для встановлення повного кола причетних осіб, перевірки ролі посадових осіб у процедурі контролю якості та приймання продукції, а також забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування здійснює ДБР за процесуального керівництва ОГП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.