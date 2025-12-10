ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області оприлюднило перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.12.2025.

З 9 випадків хвороб тварин 8 – це сказ, передає Інше ТВ.

Лейкоз ВРХ

ФГ «Масляного», с-ще Казанка, Баштанський район.

Сказ ВРХ

с. Садове, Горохівська ТГ, Баштанський район.

с. Соколівка, Березнегуватська ТГ, Баштанський район.

Сказ котів

мкрн. Кульбакине, м. Миколаїв.

с-ще Степове, Широківська ТГ, Баштанський район.

Сказ собак

вул. П. Поповича, 107, м. Первомайськ.

м. Снігурівка, Баштанський район.

с-ще Веселинове, Вознесенський район.

Сказ куниці

с. Чаусове Друге, Первомайська МГ, Первомайський район.

Як повідомляло Інше ТВ, З семи випадків заразних хвороб тварин на Миколаївщині шість випадків – це сказ, – дані на 1 листопада 2025 року