«На завтра ми готуємо зустріч Коаліції охочих – більше 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі, на морі. Будемо наступного тижня координуватися з Європою і у двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі.

Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі – буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів.

Сьогодні ж була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України, в тому числі про економічну ситуацію у ворога і все більшу залежність росіян від Китаю. В російській історії ще ніхто не здавав суверенітет так сильно на користь Китаю чи будь-якої іншої сильнішої нації, і це феноменально, як багато Путін платить, щоб тільки не закінчувати цю війну. Але світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто допомагає.

Сьогодні говорив із представниками Верховної Ради України. Предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде. Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1386-го дня повномасштабної війни.

