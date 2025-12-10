Як і анонсував Президент України Володимир Зеленський, сьогодні відбулася зустріч з американською стороною.

Очільник української держави оцінив її як продуктивну, передає Інше ТВ.

«Разом із командою провели продуктивну розмову з американською стороною – Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером і Ларрі Фінком. Фактично це була перша зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України.

Ми обговорили ключові речі для відновлення, різні механізми та бачення відбудови. Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату.

Узгодили також наступні контакти між командами. Як і завжди, з нашого боку затримок не буде. Працюємо на результат. Дякую Президенту Трампу і його команді за змістовну роботу та підтримку», – написав Президент на своєму телеграм-каналі.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський розповів про плани на найближчий час: сьогодні – зустріч з американською стороною, завтра – Коаліція охочих