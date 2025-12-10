Про це повідомили прем’єрка Юлія Свириденко.

Уряд ухвалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров’я 40+». Вона спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців:

🔹серцево-судинні хвороби;

🔹цукровий діабет 2 типу;

🔹проблеми ментального здоровʼя.

Це проста дія, яка дозволить не пропустити важливе.

Як скористатися?

Програма запрацює з 1 січня 2026 року.

Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в Дії на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоровʼя.

Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи.

Обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі у програмі «Скринінг здоровʼя 40+». Невдовзі МОЗ оприлюднить перелік закладів.

На реалізацію скринінгу в Держбюджеті на 2026 році закладено 10 млрд грн.

Дякую командам МОЗ, НСЗУ, Мінцифри та партнерам за спільну роботу.