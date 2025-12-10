Сьогодні, 10 грудня, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підписав Меморандум про співпрацю з Міністерством розвитку громад та територій України.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Документ розроблений з метою забезпечення прозорості та відкритості ціноутворення у будівництві під час реалізації проєктів відновлення. Він передбачає створення єдиної державної системи моніторингу цін у цій сфері.

Разом із Миколаївською міською радою у заході взяли участь 509 підписантів, серед яких 124 міста, 358 органів місцевого самоврядування, 23 обласні військові адміністрації та центральні органи виконавчої влади.

Цей документ підтверджує прагнення міста до прозорості, доброчесності та ефективності.

