Повідомлення про виявлення у кабіні ліфту чоловіка без ознак життя у одному із багатоквартирних будинків у Південноукраїнську надійшло до поліції від жителя цього ж будинку вранці 9 грудня.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління, оперативники місцевого відділку та управління карного розшуку обласного главку поліції, слідчі і спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, у ході проведення оперативно-розшукових заходів, а також завдяки підтримці аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку, поліцейські встановили, що до злочину причетний 44-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні ввечері 62-річний місцевий мешканець перебував у квартирі співмешканки свого 44-річного знайомого. Під час застілля між чоловіками виникла словесна суперечка, у ході якої фігурант кілька разів ударив потерпілого рукою по обличчю, після чого вивів його з квартири та допоміг йому дістатися кабіни ліфта, де він від отриманих травм помер.

Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи. За висновками експертів, смерть потерпілого настала внаслідок численних травм голови.

Слідчі та оперативники, за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході обшуку за місцем скоєння злочину поліцейські виявили та вилучили мобільний телефон загиблого та інші речові докази. Вилучене направили на відповідне експертне дослідження.

Нині слідчі за процесуального керівництва Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури повідомили 44-річному затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Згідно із санкцією статті, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

