Слідчим суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Іваном Дірком розглянуто клопотання про застосування запобіжного заходу військовослужбовцю, який самовільно залишив частину, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України.

Про це повідомляє пресслужба Центрального суду Миколаєва.

Відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний разом зі своїм знайомим вживали алкогольні напої на території одного з домоволодінь у мкрн Тернівка. Згодом в них виник конфлікт, в ході якого підозрюваний завдав знайомому не менше десяти ударів руками і ногами в обличчя та тулуб.

Зрозумівши, що внаслідок отриманих ушкоджень, останній не може рухатись, чоловік залишив його лежати без свідомості та пішов спати в іншу кімнату.

В подальшому, він перетягнув потерпілого на вулицю, поклав на раму дитячого візка та перевіз його на територію Тернівського кладовища, де залишив лежати без свідомості. Чоловік в результаті отриманих травм помер.

Підозрюваний у судовому засіданні пояснив, що не хотів вбивати знайомого, просто перебував у стані алкогольного сп’яніння, у зв’язку з чим не контролював агресію та силу ударів.

Захисник просив суд застосувати запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.