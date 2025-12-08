Американський стрімінговий сервіс Netflix оголосив про укладання остаточної угоди щодо купівлі однієї з найстаріших студій Голлівуду Warner Bros.

Про це пише LRT.lt, передає Інше ТВ.

Якщо угоду буде схвалено, під контроль Netflix перейдуть виробничі потужності Warner Bros., дистриб’юторський апарат студії Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, кабельний канал HBO, стрімінг HBO Max та великі бібліотеки фільмів та серіалів. Netflix отримає права на комікси, фільми та серіали DC Universe, культові серіали “Клан Сопрано”, “Гра престолів”, “Прослуховування”, “Друзі”, “Теорія великого вибуху” та інші, а також всесвіт Гаррі Поттера.

Як йдеться у заяві компанії, загальна вартість угоди становить близько 82,7 млрд. доларів (вартість акціонерного капіталу – 72 млрд. доларів). Акціонери Warner Bros отримають 27,75 долара за акцію готівкою та акціями Netflix. Процес планується завершити у третьому кварталі 2026 року.

“Це придбання покращить нашу пропозицію і прискорить розвиток нашого бізнесу на десятиліття вперед, – заявив один з генеральних директорів Netflix Грег Пітерс. – Warner Bros. більше століття визначає напрямки розвитку індустрії розваг і продовжує це робити завдяки феноменальним творчим керівникам та виробничим можливостям”.

Bloomberg назвав злиття компаній “історичним”. Reuters пише, що угода, ймовірно, зазнає серйозної антимонопольної перевірки в Європі та США, оскільки надасть найбільшому у світі стрімінговому сервісу право власності на конкурента, який володіє HBO Max і має майже 130 млн передплатників.

За даними агентства, раніше деякі члени Конгресу заявили, що угода між Netflix та Warner Bros. може завдати шкоди споживачам і Голлівуду, а компанія Paramount під керівництвом Девіда Еллісона цього тижня поставила під сумнів процес продажу з юридичних підстав.

Трамп заявляє про ризики

Трамп заявив, що братиме участь у перегляді злиття Netflix та Warner Bros.

Він наголосив, що об’єднана компанія може отримати надто велику частку ринку, що може становити проблему для індустрії розваг. Трамп не уточнив, чи підтримує він схвалення угоди, але звернув увагу на можливі ризики. На його думку, експертам необхідно оцінити масштаби впливу об’єднаної компанії на ринок.

