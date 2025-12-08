Народна депутатка Ганна Скороход у понеділок, 8 грудня, побувала на допиті у Національному антикорупційному бюро (НАБУ). Її підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Після допиту народна обраниця заявила журналістам, що порушена антикорупційниками справа проти неї — “повна брехня”, заперечивши всі обвинувачення.

“Я ніколи ні в кого нічого не вимагала. Я ніколи ні в кого не брала жодних грошей, і ніколи нікому не давала жодних вказівок для того, що хтось для мене взяв неправомірну вигоду. Це все повна брехня”, — сказала парламентарка.

Втім, Скороход визнала, що це дійсно вона на опублікованому НАБУ фрагменті таємно записаного відео, але стверджувала, що це, мовляв “нарізка”, яка “не відповідає дійсності”, а частина ролика їй нібито взагалі “не зрозуміла”.

“Частина відео мені зрозуміла. Там, де я сиджу на дивані — це я. І я не спростовую це. А все інше не відповідає дійсності. І все відео — нарізка”, — сказала вона.

На запитання що була за розмова у зафільмованому ролику, нардепка відповіла, що попросила у НАБУ надати їй повну версію. Вона вважає, що у разі оприлюднення всього відео, ця справа розвалиться.

“Як тільки НАБУ опублікує реальне відео — справи не буде”, — сказала Скороход, додавши, що якщо слідчий дозволить, вона надасть журналістам матеріали справи.

