Через блекаути і проблеми з опаленням в наших будинках і квартирах стало холодніше, а в ванних кімнатах і вологіше. Це не тільки неприємно і дискомфортно, але й небезпечно, тому що сприяє появі плісняви.
Поява грибка у ванній кімнаті — поширена проблема. Грибок на стінах і сантехнічних приладах не тільки неестетично виглядає, але і шкодить здоров’ю людей, що живуть в квартирі. Тому від нього обов’язково потрібно позбавлятися, пише svitsanteh.com.ua.
Чим небезпечний грибок на стінах
На перший погляд, пліснявий грибок – нешкідлива речовина. Насправді він здатний заподіяти чимало шкоди. Спори грибка літають у повітрі та потрапляють в організм через дихальні шляхи. Вони є сильними алергенами. Крім того, оселяючись в організмі, цвіль провокує такі проблеми:
- бронхолегеневі захворювання (бронхіальна астма, пневмонія та ін.);
- шлунково-кишкові розлади;
- хвороби нирок і печінки;
- внутрішні кровотечі;
- злоякісні пухлини.
Людина, яка регулярно дихає спорами грибка, починає відчувати слабкість, запаморочення, головні болі. У неї знижується імунітет. Особливо небезпечна цвіль для дітей, літніх людей та людей з хронічними хворобами. Найбільш шкідливою вважається чорна цвіль.
Причини появи цвілі
Головна причина появи пліснявого грибка у ванній кімнаті – висока вологість. Це сприятливе середовище для його розмноження. Ситуація ускладнюється, коли в приміщення не потрапляє денне світло. У темряві та вологості грибки розмножуються дуже швидко.
Найчастіше вони накопичуються в кутах кімнати, швах кахельної плитки, стиках між душовою кабіною або ванною і стіною. Їх можна виявити на підлозі під ванною, під плінтусами, за трубами. Перша ознака появи грибка – запах вогкості. Якщо ви відчуваєте, що у ванній пахне вогкістю, пошукайте джерело.
На жаль, повністю позбутися від грибка неможливо. Він дуже живучий і добре пристосовується до нових умов. Але його появі можна запобігти, якщо регулярно прибирати та дезінфікувати приміщення.
Як позбутися від цвілі у ванній
Для боротьби з грибками можна використовувати професійні або народні засоби. Спеціальні препарати продаються в магазинах побутової хімії. Домашні засоби нескладно приготувати самому.
Народні засоби
Один з простих, але при цьому ефективних засобів – перекис водню. Він має антибактеріальні властивості та добре бореться з грибком. Змочіть перекисом грибкові плями, залиште на 10–15 хвилин, потім протріть губкою та витріть насухо.
Деякі ефірні олії є природними антисептиками. Крім того, вони приємно пахнуть. Масло чайного дерева, лаванди, розмарину можна використовувати для боротьби з грибками.
Розведіть 1 чайну ложку ефірної олії в склянці теплої води. Налийте рідину в пляшку з пульверизатором і розбризкайте на забруднених ділянках. Залиште на годину, потім протріть губкою.
Ще один хороший спосіб – використання оцту. Оцтова кислота вбиває навіть чорну цвіль і не шкодить здоров’ю людей. Налийте столовий оцет в розпилювач, окропіть запліснявілі ділянки і залиште на 40–60 хвилин. Потім змийте забруднення губкою з водою. Не переживайте щодо оцтового запаху – він вивітриться протягом декількох годин.
Харчова сода теж непогано видаляє цвіль. Розведіть чайну ложку соди у склянці теплої води, змочіть отриманим розчином заражені поверхні та дайте постояти пів години. Очистіть забруднення щіткою і змийте водою.
Можна скористатися нашатирним спиртом. Розведіть його водою в рівних пропорціях і влийте розчин в розпилювач. Окропіть запліснявілі поверхні та залиште на пів години. Потім змийте губкою з водою. Не перебуваєте в приміщенні, поки спирт діє. Від різкого запах може запаморочитися голова.
Професійні препарати
Спеціалізовані рідини та спреї продаються в магазинах господарських товарів і побутової хімії. Існує багато препаратів цієї групи. Ось кілька найбільш популярних:
- Cilit Bang. Підходить для керамічних, акрилових, пластикових поверхонь. Не містить відбілювача.
- Mildew remover. Його можна використовувати на будь-яких поверхнях, не боячись їх пошкодити.
- Veksa. Ефективно працює. Містить хлор, тому його можна застосовувати тільки на гладких, непористих поверхнях.
- Mellerud. Підходить для обробки пластику, металу, кахлю.
- Vanish. У складі є перекис водню. Засіб можна використовувати для знищення грибків у швах між плиткою та інших вузьких, важкодоступних місцях.
- Dali. Застосовується на будь-яких поверхнях, включаючи дерево.
Кожен препарат має свої особливості застосування. Тому перед використанням обов’язково читайте інструкцію. Роботи проведіть в рукавичках і масці. Це вбереже вас від хімічного опіку та отруєння.
Прибирання цвілі на різних поверхнях
Грибок може утворитися в будь-якому місці ванної кімнати – на стінах, стелі, в плиткових швах і навіть на шторках для ванни. Щоб вчасно виявити його, потрібно уважно оглядати можливі місця скупчення.
Як прибрати цвіль у ванній на стелі
Якщо ви виявили грибок на стелі, обробіть його будь-яким антисептичним розчином з пульверизатора. Розпорошите рідину на стелю, залиште на час, вказаний в інструкції, потім змийте і насухо витріть. Якщо стеля побілена, після обробки бажано побілити її заново.
Як прибрати цвіль зі штори у ванній
Зніміть шторку і нанесіть на неї з двох сторін засіб Cilit Bang або Vanish. Зачекайте 20–30 хвилин, потім добре потріть фіранку щіткою. Після цього виперіть її у пральній машині при температурі 30 градусів з порошком. Добре висушіть.
Як очистити цвіль зі стін
Кахельні стіни у ванній кімнаті можна обробляти будь-яким з описаних вище домашніх або професійних засобів. Плитка не боїться препаратів з хлоркою, перекисом, спиртом. Використовуйте покупні склади відповідно до інструкції.
Чим відмити шви у ванній від цвілі
Очистити шви плитки можна содою. Змочіть жменю соди водою, наберіть на губку або стару зубну щітку та очистьте проміжки між кахлем. Добре промийте водою. Для більшої ефективності в соду можна додати лимонного соку або оцту.
Прибрати грибок і бруд, який накопичується на плитковій затірці, можна за допомогою пароочисника. Обробіть шви парою, потім помийте щіткою з милом і водою.
З покупних засобів для цієї мети можна використовувати Vanish. Він містить перекис водню, яка добре проникає у вузькі проміжки і вбиває бактерії.
Профілактика цвілі у ванній
Запобігти утворенню грибка допоможуть наступні рекомендації:
- Забезпечте хорошу вентиляцію в приміщенні. Найкраще встановити витяжку і включати її під час купання та після нього.
- Частіше залишайте двері у ванну відкритою, щоб вологе повітря не застоювався там.
- Цвіль любить темряву. Якщо в кімнаті немає вікна, після купання деякий час не вимикайте світло. Встановіть яскраві лампи.
- Після водних процедур витирайте насухо сантехніку та підлогу.
- Місця стиків сантехнічних приладів зі стіною обробіть силіконовим герметиком.
- Регулярно прибирайте кімнату, промивайте усі кути та важкодоступні місця.
- Окремо стояча ванна на ніжках може запобігти появі цвілі на стінах і швах між ними.
Запобігти появі грибка набагато легше, ніж вивести його. Тому не нехтуйте заходами профілактики.