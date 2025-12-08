Через блекаути і проблеми з опаленням в наших будинках і квартирах стало холодніше, а в ванних кімнатах і вологіше. Це не тільки неприємно і дискомфортно, але й небезпечно, тому що сприяє появі плісняви.

Поява грибка у ванній кімнаті — поширена проблема. Грибок на стінах і сантехнічних приладах не тільки неестетично виглядає, але і шкодить здоров’ю людей, що живуть в квартирі. Тому від нього обов’язково потрібно позбавлятися, пише svitsanteh.com.ua.

Чим небезпечний грибок на стінах

На перший погляд, пліснявий грибок – нешкідлива речовина. Насправді він здатний заподіяти чимало шкоди. Спори грибка літають у повітрі та потрапляють в організм через дихальні шляхи. Вони є сильними алергенами. Крім того, оселяючись в організмі, цвіль провокує такі проблеми:

бронхолегеневі захворювання (бронхіальна астма, пневмонія та ін.);

шлунково-кишкові розлади;

хвороби нирок і печінки;

внутрішні кровотечі;

злоякісні пухлини.

Людина, яка регулярно дихає спорами грибка, починає відчувати слабкість, запаморочення, головні болі. У неї знижується імунітет. Особливо небезпечна цвіль для дітей, літніх людей та людей з хронічними хворобами. Найбільш шкідливою вважається чорна цвіль.

Причини появи цвілі

Головна причина появи пліснявого грибка у ванній кімнаті – висока вологість. Це сприятливе середовище для його розмноження. Ситуація ускладнюється, коли в приміщення не потрапляє денне світло. У темряві та вологості грибки розмножуються дуже швидко.

Найчастіше вони накопичуються в кутах кімнати, швах кахельної плитки, стиках між душовою кабіною або ванною і стіною. Їх можна виявити на підлозі під ванною, під плінтусами, за трубами. Перша ознака появи грибка – запах вогкості. Якщо ви відчуваєте, що у ванній пахне вогкістю, пошукайте джерело.

На жаль, повністю позбутися від грибка неможливо. Він дуже живучий і добре пристосовується до нових умов. Але його появі можна запобігти, якщо регулярно прибирати та дезінфікувати приміщення.

Як позбутися від цвілі у ванній

Для боротьби з грибками можна використовувати професійні або народні засоби. Спеціальні препарати продаються в магазинах побутової хімії. Домашні засоби нескладно приготувати самому.





Народні засоби

Один з простих, але при цьому ефективних засобів – перекис водню. Він має антибактеріальні властивості та добре бореться з грибком. Змочіть перекисом грибкові плями, залиште на 10–15 хвилин, потім протріть губкою та витріть насухо.

Деякі ефірні олії є природними антисептиками. Крім того, вони приємно пахнуть. Масло чайного дерева, лаванди, розмарину можна використовувати для боротьби з грибками.

Розведіть 1 чайну ложку ефірної олії в склянці теплої води. Налийте рідину в пляшку з пульверизатором і розбризкайте на забруднених ділянках. Залиште на годину, потім протріть губкою.

Ще один хороший спосіб – використання оцту. Оцтова кислота вбиває навіть чорну цвіль і не шкодить здоров’ю людей. Налийте столовий оцет в розпилювач, окропіть запліснявілі ділянки і залиште на 40–60 хвилин. Потім змийте забруднення губкою з водою. Не переживайте щодо оцтового запаху – він вивітриться протягом декількох годин.

Харчова сода теж непогано видаляє цвіль. Розведіть чайну ложку соди у склянці теплої води, змочіть отриманим розчином заражені поверхні та дайте постояти пів години. Очистіть забруднення щіткою і змийте водою.

Можна скористатися нашатирним спиртом. Розведіть його водою в рівних пропорціях і влийте розчин в розпилювач. Окропіть запліснявілі поверхні та залиште на пів години. Потім змийте губкою з водою. Не перебуваєте в приміщенні, поки спирт діє. Від різкого запах може запаморочитися голова.

Професійні препарати

Спеціалізовані рідини та спреї продаються в магазинах господарських товарів і побутової хімії. Існує багато препаратів цієї групи. Ось кілька найбільш популярних:

Cilit Bang. Підходить для керамічних, акрилових, пластикових поверхонь. Не містить відбілювача.

Mildew remover. Його можна використовувати на будь-яких поверхнях, не боячись їх пошкодити.

Veksa. Ефективно працює. Містить хлор, тому його можна застосовувати тільки на гладких, непористих поверхнях.

Mellerud. Підходить для обробки пластику, металу, кахлю.

Vanish. У складі є перекис водню. Засіб можна використовувати для знищення грибків у швах між плиткою та інших вузьких, важкодоступних місцях.

Dali. Застосовується на будь-яких поверхнях, включаючи дерево.

Кожен препарат має свої особливості застосування. Тому перед використанням обов’язково читайте інструкцію. Роботи проведіть в рукавичках і масці. Це вбереже вас від хімічного опіку та отруєння.

Прибирання цвілі на різних поверхнях

Грибок може утворитися в будь-якому місці ванної кімнати – на стінах, стелі, в плиткових швах і навіть на шторках для ванни. Щоб вчасно виявити його, потрібно уважно оглядати можливі місця скупчення.

Як прибрати цвіль у ванній на стелі

Якщо ви виявили грибок на стелі, обробіть його будь-яким антисептичним розчином з пульверизатора. Розпорошите рідину на стелю, залиште на час, вказаний в інструкції, потім змийте і насухо витріть. Якщо стеля побілена, після обробки бажано побілити її заново.

Як прибрати цвіль зі штори у ванній

Зніміть шторку і нанесіть на неї з двох сторін засіб Cilit Bang або Vanish. Зачекайте 20–30 хвилин, потім добре потріть фіранку щіткою. Після цього виперіть її у пральній машині при температурі 30 градусів з порошком. Добре висушіть.

Як очистити цвіль зі стін

Кахельні стіни у ванній кімнаті можна обробляти будь-яким з описаних вище домашніх або професійних засобів. Плитка не боїться препаратів з хлоркою, перекисом, спиртом. Використовуйте покупні склади відповідно до інструкції.





Чим відмити шви у ванній від цвілі

Очистити шви плитки можна содою. Змочіть жменю соди водою, наберіть на губку або стару зубну щітку та очистьте проміжки між кахлем. Добре промийте водою. Для більшої ефективності в соду можна додати лимонного соку або оцту.

Прибрати грибок і бруд, який накопичується на плитковій затірці, можна за допомогою пароочисника. Обробіть шви парою, потім помийте щіткою з милом і водою.

З покупних засобів для цієї мети можна використовувати Vanish. Він містить перекис водню, яка добре проникає у вузькі проміжки і вбиває бактерії.

Профілактика цвілі у ванній

Запобігти утворенню грибка допоможуть наступні рекомендації:

Забезпечте хорошу вентиляцію в приміщенні. Найкраще встановити витяжку і включати її під час купання та після нього.

Частіше залишайте двері у ванну відкритою, щоб вологе повітря не застоювався там.

Цвіль любить темряву. Якщо в кімнаті немає вікна, після купання деякий час не вимикайте світло. Встановіть яскраві лампи.

Після водних процедур витирайте насухо сантехніку та підлогу.

Місця стиків сантехнічних приладів зі стіною обробіть силіконовим герметиком.

Регулярно прибирайте кімнату, промивайте усі кути та важкодоступні місця.

Окремо стояча ванна на ніжках може запобігти появі цвілі на стінах і швах між ними.

Запобігти появі грибка набагато легше, ніж вивести його. Тому не нехтуйте заходами профілактики.